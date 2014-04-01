С 31 марта на КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют полосу

На участке с 51-го по 56-й километр пройдут работы по уборке смета.

На участке внутреннего кольца Кольцевой автодороги Петербурга между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют четвертую полосу движения с 31 марта до 5 апреля. Об этом сообщили сегодня в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке с 51-го по 56-й километр пройдут работы по уборке смета. По первой, второй и третьей полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры. Еще смонтируют световую сигнализацию.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее мы рассказывали о том, что на КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе с 29 марта также перекрыли четвертую полосу.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"