В тоннеле петербургской дамбы ограничат движение

Планируются ремонтно-восстановительные работы.

В тоннеле дамбы Петербурга введут ограничения для автомобилистов. Об этом сообщили в КЗС города от наводнений.

Планируются ремонтно-восстановительные работы. Проезд затруднится с 12 по 13 февраля в транспортном отсеке Финской стороны.

Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время – не более 10 минут. Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства. Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что с 12 февраля в Выборгском районе ограничат движение транспорта.

Фото: Piter.TV