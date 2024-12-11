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В тоннеле петербургской дамбы ограничат движение
Сегодня, 9:44
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В тоннеле петербургской дамбы ограничат движение

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Планируются ремонтно-восстановительные работы.

В тоннеле дамбы Петербурга введут ограничения для автомобилистов. Об этом сообщили в КЗС города от наводнений. 

Планируются ремонтно-восстановительные работы. Проезд затруднится с 12 по 13 февраля в транспортном отсеке Финской стороны. 

Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время – не более 10 минут. Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства. 

Пресс-служба КЗС Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что с 12 февраля в Выборгском районе ограничат движение транспорта. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кзс петербурга, ограничения для автомобилистов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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