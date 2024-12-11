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С 12 февраля в Выборгском районе ограничат движение транспорта
Сегодня, 10:58
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С 12 февраля в Выборгском районе ограничат движение транспорта

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Планируются работы по демонтажу водопроводной сети.

В Выборгском районе с 12 по 16 февраля ограничат движение для автомобилистов, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. 

Планируются работы по демонтажу водопроводной сети. Проезд затруднится по Большому Сампсониевскому проспекту от 1-го Муринского проспекта до улицы Капитана Воронина. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в Колпинском районе с 10 февраля ограничат движение на двух улицах. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: выборгский район, гати петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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