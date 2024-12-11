В Колпинском районе с 10 февраля ограничат движение на двух улицах

Причина - проведение работ на инженерных сетях.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) информирует о временных ограничениях дорожного движения в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

С 10 февраля по 6 мая в поселке Петро-Славянка будет ограничено движение по улице Третьей Пятилетки на участке от Вокзальной улицы до Красноармейской улицы. Ограничения связаны со строительством инженерных сетей.

Также с 10 по 14 февраля в городе Колпино будет затруднено движение на улице Танкистов в районе Пролетарской улицы. Там ведутся работы по строительству газопровода.

ГАТИ напоминает, что подрядчики обязаны обеспечить безопасный проход пешеходов в зоне проведения работ, а водителям рекомендует заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений.

Фото: Смольный