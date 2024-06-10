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В Ленобласти ограничат движение через переезд станции Заборье
Сегодня, 15:47
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В Ленобласти ограничат движение через переезд станции Заборье

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Это связано с ремонтными работами.

С 08:00 до 17:00 в период с 17 по 21 марта будут ограничивать движение автомобилистов через переезд станции Заборье в Бокситогорском районе Ленобласти. Это связано с ремонтными работами, рассказали в ОЖД. 

Отмечается, что работы направлены на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей. Проезд планируют осуществлять по выделенным полосам в реверсивном порядке.

Ранее на Piter.TV: дорожные ограничения введут в трех районах Петербурга с 16, 17 и 18 марта. 

Фото: pixabay (носит иллюстративный характер) 

Теги: заборье, переезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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