В Ленобласти ограничат движение через переезд станции Заборье

Это связано с ремонтными работами.

С 08:00 до 17:00 в период с 17 по 21 марта будут ограничивать движение автомобилистов через переезд станции Заборье в Бокситогорском районе Ленобласти. Это связано с ремонтными работами, рассказали в ОЖД.

Отмечается, что работы направлены на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей. Проезд планируют осуществлять по выделенным полосам в реверсивном порядке.

Ранее на Piter.TV: дорожные ограничения введут в трех районах Петербурга с 16, 17 и 18 марта.

Фото: pixabay (носит иллюстративный характер)