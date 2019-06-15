Дорожные ограничения введут в трех районах Петербурга с 16, 17 и 18 марта

Речь идет о Выборгском, Приморском и Пушкинском районах.

В трех районах Петербурга с 16, 17 и 18 марта вводятся дорожные ограничения для автомобилистов. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В Выборгском районе с 17 марта по 9 июня в связи с работами по строительству газопровода перекроют проезд у дома 63А по Ключевой улице в Парголово.

В Приморском районе 16 и 17 марта по этой же причине затруднится движение по Лесной улице на пересечении с улицей Электропередач в Лисьем Носу.

А в Пушкинском районе с 17 до 23 марта будут прокладывать водопроводную сеть, поэтому закроется проезд по Парковой улице в поселке Александровская от Соболевской дороги до Малого переулка.

Кроме того, с 18 марта изменяются ранее введенные сроки производства работ. Так, по 4 октября из-за работ по размещению временных ограждений перекроют движение по Новгородскому проспекту в Шушарах от Шушарской дороги до Пушкинской улицы, с организацией объезда по временной дороге.

Ранее на Piter.TV: в Приморском и Московском районах с 15 марта ограничат движение.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга