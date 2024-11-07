В Приморском и Московском районах с 15 марта ограничат движение

До октября планируются ремонтные работы.

В двух районах Петербурга вводятся дорожные ограничения с 15 марта, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В Московском районе до 6 октября пройдут работы по размещению временных ограждений, поэтому закроют проезд по Ломаной улице от улицы Коли Томчака до Лиговского проспекта, а ограничат – по улице Коли Томчака от Ломаной улицы до Заставской улицы.

В Приморском районе по 15 октября планируются работы по прокладке инженерных сетей. По этой причине затруднится движение по Школьной улице от Туристской улицы до улицы Савушкина.

Ранее на Piter.TV: движение по Потемкинской улице в центре Петербурга ограничат на год.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга