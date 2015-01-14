Движение по Потемкинской улице в центре Петербурга ограничат на год

Пройдут работы по размещению временного ограждения и пешеходной галереи.

В Центральном районе с 14 марта введут дорожные ограничения. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

До 15 августа 2026 года в связи с производством работ по размещению временного ограждения и пешеходной галереи затруднится проезд по Потемкинской улице от Захарьевской улицы до улицы Чайковского.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: с 13 марта ограничивается движение по Черниговской улице в Московском районе.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга