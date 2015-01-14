  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Движение по Потемкинской улице в центре Петербурга ограничат на год
Сегодня, 10:59
147
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Движение по Потемкинской улице в центре Петербурга ограничат на год

0 0

Пройдут работы по размещению временного ограждения и пешеходной галереи.

В Центральном районе с 14 марта введут дорожные ограничения. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

До 15 августа 2026 года в связи с производством работ по размещению временного ограждения и пешеходной галереи затруднится проезд по Потемкинской улице от Захарьевской улицы до улицы Чайковского. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: с 13 марта ограничивается движение по Черниговской улице в Московском районе. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, потемкинская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии