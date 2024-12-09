  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 13 марта ограничивается движение по Черниговской улице в Московском районе
Сегодня, 11:15
151
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

С 13 марта ограничивается движение по Черниговской улице в Московском районе

0 0

Пройдут работы по реконструкции канализационной сети.

В Московском районе с 13 марта вводятся дорожные ограничения для автомобилистов, рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

Так, до 2 апреля из-за работ по реконструкции канализационной сети затруднится проезд по Черниговской улице у пересечения с Московским проспектом, с закрытием движения по Черниговской улице в направлении от Московского проспекта к дому 5А по Черниговской улице. 

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: с 10, 11 и 12 марта в четырех районах Петербурга вводятся дорожные ограничения. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, черниговская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии