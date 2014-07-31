С 10, 11 и 12 марта в четырех районах Петербурга вводятся дорожные ограничения

Проезд затруднится в Красногвардейском, Московском, Приморском и Пушкинском районах.

В четырех районах Петербурга ограничат движение транспорта с 10, 11 и 12 марта, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В Красногвардейском районе из-за работ по прокладке газопровода с 12 марта по 25 мая затруднится проезд по Малоохтинской набережной от Республиканской улицы до Малоохтинского проспекта, а до 25 апреля – по Заневскому проспекту от улицы Стахановцев до Малоохтинского проспекта.

В Московском районе с 11 марта по 1 октября 2027 года пройдут работы по размещению временного ограждения, поэтому перекроют движение по боковому проезду Краснопутиловской улицы от площади Конституции до дома 109А по Краснопутиловской улице.

В Приморском районе с 12 до 22 марта в связи с производством работ по реконструкции водопровода закрывается проезд около дома 14к2А по Богатырскому проспекту.

А в Пушкинском районе с 10 по 17 марта планируются работы по строительству газопровода. По этой причине перекроют движение по Полевой улице в поселке Тярлево от Нововестинской улицы до дома 3А по Полевой улице.

Кроме того, с 12 марта до 28 сентября будут размещать временные ограждения, из-за чего закроют проезд по Новгородскому проспекту в Шушарах от Шушарской дороги до Пушкинской улицы, с организацией объезда по временной дороге.

Ранее на Piter.TV: в трех районах Петербурга с 9 и 10 марта вводятся дорожные ограничения.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга