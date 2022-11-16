В трех районах Петербурга с 9 и 10 марта вводятся дорожные ограничения

В Красногвардейском, Красносельском и Московском районах пройдут ремонтные работы.

С 9 и 10 марта в трех районах Петербурга ограничат и закроют движение для автомобилистов, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

В Красногвардейском районе с 10 по 30 марта пройдут работы по прокладке газопровода, поэтому проезд затруднится по Заневскому проспекту от моста Александра Невского до улицы Стахановцев.

В Красносельском районе с 9 марта до 7 апреля из-за работ по прокладке инженерных сетей перекроют движение по улице Добровольцев от улицы Чекистов до улицы Отважных.

А в Московском районе с 10 марта по 23 мая будут размещать временные ограждения. По этой причине ограничивается проезд по Витебскому проспекту от Заставской улицы до Парковой улицы, по Воздухоплавательной улице от Парковой улицы до улицы Емельянова.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что с 8 марта в трех районах Петербурга ограничат движение для автомобилистов.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга