С 8 марта в трех районах Петербурга ограничат движение для автомобилистов

Речь идет о Василеостровском, Петроградском и Приморском районах.

В трех районах Петербурга с 8 марта введут дорожные ограничения для водителей, рассказали в Государственной административно-технической инспекции города.

На Васильевском острове до 30 марта планируются работы по прокладке инженерных сетей. По этой причине затруднится проезд по 22-й и 23-й линиям от Большого проспекта до набережной Лейтенанта Шмидта, с закрытием движения по 23-й линии в направлении от Большого проспекта к набережной Лейтенанта Шмидта.

В Петроградском районе по 13 октября ограничат проезд в связи с производством работ по размещению временного ограждения по ответвлению от Тучковой Дамбы.

В Приморском районе до 8 апреля из-за работ по прокладке канализационной сети затруднится движение по Суздальскому шоссе у Орлово-Денисовского проспекта.

А еще изменяется ранее введенная схема организации дорожного движения. По 13 октября ограничат движение по Репищевой улице от Вербной улицы до Парашютной улицы, по Парашютной улице на пересечении с улицей Маршала Новикова, по улице Маршала Новикова от Ольховой улицы до Парашютной улицы. До 10 июля затруднится проезд по Парашютной улице на пересечении с Байконурской улицей, а закрывается – по боковому проезду Парашютной улицы у Байконурской улицы. Кроме того, в эти же даты ограничат движение по Байконурской улице у пересечения с Парашютной улицей, с перекрытием по Байконурской улице в направлении от проспекта Королева к Парашютной улице.

Ранее на Piter.TV: в Калининском и Центральном районах с 7 марта ограничат движение транспорта.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга