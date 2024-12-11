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В Калининском и Центральном районах с 7 марта ограничат движение транспорта
Сегодня, 10:58
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В Калининском и Центральном районах с 7 марта ограничат движение транспорта

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Пройдут работы по прокладке водопроводной сети и размещению временного ограждения.

В двух районах Петербурга с 7 марта вводятся дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

В Калининском районе до 16 марта будут проводить работы по прокладке водопроводной сети, поэтому проезд затруднится около дома 66Б по Арсенальной улице. 

А в Центральном районе в связи с производством работ по размещению временного ограждения по 15 октября ограничится движение по набережной реки Фонтанки у Прачечного моста.

Ранее мы рассказывали о том, что на перекрестке Тихорецкого и Светлановского проспектов с 6 марта будет ограничено движение. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга

Теги: гати петербурга, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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