В Калининском и Центральном районах с 7 марта ограничат движение транспорта

Пройдут работы по прокладке водопроводной сети и размещению временного ограждения.

В двух районах Петербурга с 7 марта вводятся дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

В Калининском районе до 16 марта будут проводить работы по прокладке водопроводной сети, поэтому проезд затруднится около дома 66Б по Арсенальной улице.

А в Центральном районе в связи с производством работ по размещению временного ограждения по 15 октября ограничится движение по набережной реки Фонтанки у Прачечного моста.

Ранее мы рассказывали о том, что на перекрестке Тихорецкого и Светлановского проспектов с 6 марта будет ограничено движение.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга