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На перекрестке Тихорецкого и Светлановского проспектов с 6 марта будет ограничено движение
Сегодня, 10:57
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На перекрестке Тихорецкого и Светлановского проспектов с 6 марта будет ограничено движение

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Планируются работы по реконструкции газопровода.

В Калининском районе Петербурга с 6 марта вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

До 4 апреля в связи с производством работ по реконструкции газопровода затруднится проезд на перекрестке Тихорецкого и Светлановского проспектов. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе ограничат и закроют движение с 5 марта. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: дорожные ограничения, калининский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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