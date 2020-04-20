На перекрестке Тихорецкого и Светлановского проспектов с 6 марта будет ограничено движение

В Калининском районе Петербурга с 6 марта вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.
До 4 апреля в связи с производством работ по реконструкции газопровода затруднится проезд на перекрестке Тихорецкого и Светлановского проспектов.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе ограничат и закроют движение с 5 марта.
Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга
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