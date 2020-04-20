На перекрестке Тихорецкого и Светлановского проспектов с 6 марта будет ограничено движение

Планируются работы по реконструкции газопровода.

В Калининском районе Петербурга с 6 марта вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

До 4 апреля в связи с производством работ по реконструкции газопровода затруднится проезд на перекрестке Тихорецкого и Светлановского проспектов.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе ограничат и закроют движение с 5 марта.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга