В Приморском районе ограничат и закроют движение с 5 марта

С 5 марта в Приморском районе ограничат и закроют движение транспорта, сообщили в ГАТИ Петербурга.
До 7 марта из-за работ по прокладке газопровода затруднится проезд по Новоорловской улице от Новоалександровской улицы до Захарова переулка.
А в связи с работами по прокладке инженерных сетей по 3 мая перекроют движение по Большому проспекту в Лисьем Носу от Николаевского проспекта до тупика, до 24 марта – по Николаевскому проспекту у Большого проспекта.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что движение по Курской улице ограничат с 4 марта на 2,5 года.
Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга
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