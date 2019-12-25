В Приморском районе ограничат и закроют движение с 5 марта

Пройдут работы по прокладке газопровода и инженерных сетей.

С 5 марта в Приморском районе ограничат и закроют движение транспорта, сообщили в ГАТИ Петербурга.

До 7 марта из-за работ по прокладке газопровода затруднится проезд по Новоорловской улице от Новоалександровской улицы до Захарова переулка.

А в связи с работами по прокладке инженерных сетей по 3 мая перекроют движение по Большому проспекту в Лисьем Носу от Николаевского проспекта до тупика, до 24 марта – по Николаевскому проспекту у Большого проспекта.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что движение по Курской улице ограничат с 4 марта на 2,5 года.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга