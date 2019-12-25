Движение по Курской улице ограничат с 4 марта на 2,5 года

Пройдут работы по размещению временного ограждения.

Во Фрунзенском районе с 4 марта вводятся дорожные ограничения для автомобилистов. Об этом 28 февраля сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Так, до 29 сентября 2027 года в связи с производством работ по размещению временного ограждения затруднится проезд по Курской улице от Тамбовской улицы до Днепропетровской улицы, с закрытием движения по Курской улице в направлении от Тамбовской улицы к Днепропетровской улице.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что ремонтные работы на развязке КАД с проспектом Культуры ограничат движение с 11 марта.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга