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Движение по Курской улице ограничат с 4 марта на 2,5 года
Сегодня, 10:59
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Движение по Курской улице ограничат с 4 марта на 2,5 года

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Пройдут работы по размещению временного ограждения.

Во Фрунзенском районе с 4 марта вводятся дорожные ограничения для автомобилистов. Об этом 28 февраля сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

Так, до 29 сентября 2027 года в связи с производством работ по размещению временного ограждения затруднится проезд по Курской улице от Тамбовской улицы до Днепропетровской улицы, с закрытием движения по Курской улице в направлении от Тамбовской улицы к Днепропетровской улице. 

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что ремонтные работы на развязке КАД с проспектом Культуры ограничат движение с 11 марта. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: дорожные ограничения, курская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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