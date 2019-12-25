Ремонтные работы на развязке КАД с проспектом Культуры ограничат движение с 11 марта

На развязке Кольцевой автодороги Петербурга с проспектом Культуры с 11 марта ограничат движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ. Об этом 28 февраля сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Планируется замена двух деформационных швов на путепроводе до 25 марта. Будут перекрыты полоса безопасности и первая полоса, а с 26 марта по 8 апреля закроют вторую и третью полосы.
На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения, будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего три полосы для движения.
Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
На месте проведения работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию.
Ранее мы рассказывали о том, что с 1 марта движение будет ограничено в трех районах Петербурга.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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