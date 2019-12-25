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Ремонтные работы на развязке КАД с проспектом Культуры ограничат движение с 11 марта
Сегодня, 10:32
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Ремонтные работы на развязке КАД с проспектом Культуры ограничат движение с 11 марта

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Планируется замена двух деформационных швов на путепроводе.

На развязке Кольцевой автодороги Петербурга с проспектом Культуры с 11 марта ограничат движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ. Об этом 28 февраля сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Планируется замена двух деформационных швов на путепроводе до 25 марта. Будут перекрыты полоса безопасности и первая полоса, а с 26 марта по 8 апреля закроют вторую и третью полосы. 

На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения, будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего три полосы для движения. 

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На месте проведения работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию. 

Ранее мы рассказывали о том, что с 1 марта движение будет ограничено в трех районах Петербурга. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад петербурга, ремонтные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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