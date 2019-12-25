Ремонтные работы на развязке КАД с проспектом Культуры ограничат движение с 11 марта

Планируется замена двух деформационных швов на путепроводе.

На развязке Кольцевой автодороги Петербурга с проспектом Культуры с 11 марта ограничат движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ. Об этом 28 февраля сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Планируется замена двух деформационных швов на путепроводе до 25 марта. Будут перекрыты полоса безопасности и первая полоса, а с 26 марта по 8 апреля закроют вторую и третью полосы.

На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения, будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего три полосы для движения. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На месте проведения работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию.

Ранее мы рассказывали о том, что с 1 марта движение будет ограничено в трех районах Петербурга.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"