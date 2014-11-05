С 1 марта движение будет ограничено в трех районах Петербурга

Речь идет о Василеостровском, Красносельском и Петроградском районах.

В трех районах Петербурга с 1 марта ограничат дорожное движение для автомобилистов. Об этом 27 февраля рассказали в Государственной административно-технической инспекции города.

В Василеостровском районе до 20 марта будут ремонтировать асфальт, поэтому затруднится проезд по Биржевому переулку от Биржевой линии до Волховского переулка, включая перекресток с Волховским переулком.

А по 30 марта в связи с работами по прокладке водопровода ограничивается движение по Менделеевской линии от Университетской набережной до площади Академика Сахарова, с закрытием проезда по Менделеевской линии в направлении от Университетской набережной к площади Академика Сахарова.

В Красном Селе до 10 марта планируется строительство водопроводной сети. По этой причине перекроют движение у дома 3А по Большой Горской улице.

В Петроградском районе по 30 марта из-за работ по прокладке газопровода ограничат проезд по Вяземскому переулку от Песочной набережной до улицы Профессора Попова, по набережной реки Малой Невки у Боковой аллеи.

Ранее на Piter.TV: с 27 февраля движение транспорта ограничат в двух районах Петербурга.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга