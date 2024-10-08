"ЗаБег.РФ" стартует 24 мая с Исаакиевской площади

По словам организаторов, цель проведения полумарафона – популяризация спорта.

IX Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" состоится 24 мая. Ордеры для организации и проведения мероприятия выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга.

Стартует забег с Исаакиевской площади. Начало дадут одновременно в 90 городах: это 11 часовых поясов и 165 тыс. участников. Все города поборются за звание Беговой столицы. Петербург удостоили этого титула в 2021 году.

По словам организаторов, цель проведения полумарафона – популяризация спорта. Работы разрешены с 19 по 31 мая.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге стартовала регистрация на благотворительный забег Сбера "Зеленый Марафон". Он пройдет 31 мая, в преддверии Дня защиты детей. Участников ждут эксклюзивные зоны, музыка, активности и подарки от СберПрайма и партнеров.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга