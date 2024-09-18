В Петербурге стартовала регистрация на благотворительный забег Сбера "Зелёный Марафон"

Все средства от регистрации участников и пожертвований поступят в фонд "Вклад в будущее". На собранные деньги специалисты проведут для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства занятия по подготовке к школе, которые помогут ребятам успешно учиться и общаться со сверстниками.

31 мая, в преддверии Дня защиты детей, состоится 12-й Зелёный Марафон, который организуют Сбер и благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее". Соревнования пройдут в 60 городах России.

По традиции Зелёный Марафон будет благотворительным. Все средства от добровольных пожертвований и на благотворительной платформе "СберВместе" поступят в фонд "Вклад в будущее". Сбер удвоит эту сумму.

В Санкт-Петербурге забег состоится в Приморском парке Победы. Для взрослых участников запланированы дистанции 4,2 км и 10 км; для детей (5-13 лет) — 100, 240 и 420 м; для подростков (14-17 лет) — 4,2 км.

Участников ждут эксклюзивные зоны, музыка, активности и подарки от СберПрайма и партнёров, а также спортивно-развлекательные активности. Программа Зелёного Марафона традиционно дополнится социальными и благотворительными акциями на экологическую тематику.

Каждый год наш Зелёный Марафон собирает тысячи человек, для которых это не просто забег, но и возможность сделать доброе дело. Третий год подряд спортивный праздник проходит вместе с благотворительным фондом "Вклад в будущее": мы собираем средства на инклюзивное образование для детей с особенностями развития и опытом сиротства, и Сбер удвоит поступившую сумму. Такие дети особенно уязвимы: им нужна специализированная помощь, чтобы подготовиться к школе, чувствовать себя там уверенно и получить хорошее образование. В прошлом году мы собрали 27 млн рублей. Уверен, что в этом году мы соберём ещё больше средств — и ещё больше детей по всей стране смогут подготовиться к школе вместе с опытными педагогами. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Все участники "СберПрайм Зелёного Марафона" защищены от травм в СберСтраховании на всё время мероприятия. Страховая сумма — 500 тыс. рублей. Если с бегуном что-то случится, ему нужно обратиться в любую из медицинских зон, оборудованных на маршруте. После этого позвонить на номер 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и даст подробные инструкции по получению компенсации.

Вы можете посмотреть, как прошел забег Зеленый Марафон в 2024 году.



Фото: пресс-служба Сбера