На намыве открыли новый детский сад на 320 мест

В саду открыто 16 групп для детей от 1 года до 7 лет.

На намывных территориях Васильевского острова открылась новая площадка детского сада №39 "Азбука". Она находится на набережной Миклухо-Маклая.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", здание расположено в жилом квартале, где проживают много молодых семей. В саду открыто 16 групп для детей от 1 года до 7 лет.

В саду есть музыкальные и физкультурные залы, спортивные и игровые уличные площадки. На средства города было приобретено интерактивное, техническое и игровое оборудование, закуплена мебель, оснащён медицинский блок.

В саду дети постарше смогут изучать ПДД и кататься на электромобилях. Два детских джипа, самосвал и трактор для них приобрел город.

С 2019 года на Васильевском острове открыли 7 новых дошкольных учреждений. В 2024 году планируется ввести в строй 6 детских садов, что даст почти 1000 новых мест. В нынешнем году будут введены в эксплуатацию сразу 3 школы – все на намыве. Также на намыве строится поликлиника на 800 посещений в смену.

Ранее в Стрельне ввели в эксплуатацию детский сад на 260 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"