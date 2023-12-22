В Стрельне ввели в эксплуатацию детский сад на 260 мест

Сад находится по адресу: проспект Будённого, дом 24, корпус 6, строение 1.

Застройщик получил разрешение на ввод детского сада в Стрельне, по адресу: проспект Будённого, дом 24, корпус 6, строение 1. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Трехэтажное здание детского сада рассчитано на 260 воспитанников. В садике будет 12 разновозрастных групп: 4 ясельные, 2 младшие, 2 средние, 2 старшие и 2 подготовительные. В учреждении есть музыкальный и спортивный залы, игровые и спальные комнаты, помещения для различных развивающих занятий, пищеблок, столовая.

На территории расположены игровые площадки с теневыми навесами, выполненные из натуральных материалов. Фасады оформлены в спокойных песочных и белых тонах, которые соответствуют облику жилого комплекса.

Ранее в Коломягах построили детский сад на 240 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"