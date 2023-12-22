В Коломягах построили детский сад на 240 мест

Трехэтажное здание рассчитано на 240 мест (10 групп).

В Коломягах (на улице Лидии Зверевой, дом 7, стр. 1) построили детский сад на 240 мест. Проект реализован в рамках городской Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству. Трехэтажное здание рассчитано на 240 мест (10 групп). Объект был введен в эксплуатацию 29 декабря 2023, сообщил портал "Строительный Петербург".

На первом этаже находятся вестибюль, пост охраны, две группы для детей раннего возраста (2-3 года) с отдельным выходом, пищеблок, бассейн (3х7 м), медицинский блок; кабинет психолога и логопеда.

На втором этаже расположены четыре группы для дошкольников, зал для музыкальных занятий, зал для физкультуры, служебно-бытовые и хозяйственные помещения.

На третьем этаже находятся ещё четыре группы для дошкольников, административные помещения, служебно-бытовые и хозяйственные помещения и постирочная.

На территории детского сада есть спортивная зона и зона отдыха, где дети смогут активно проводить время на свежем воздухе.

Для маломобильных групп населения перед входами предусмотрены пандусы с поручнями и лифты для подъёма на 2-3 этажи.

Ранее в Горелово построили детский сад на 220 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"