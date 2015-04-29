В Горелово построили детский сад на 220 мест

Детское учреждение рассчитано на 12 групп детей.

В Горелово в рамках городской Адресной инвестиционной программы (АИП) достроили детский сад на 220 мест. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

По словам губернатора Александра Беглова, город практически преодолел дефицит соцучреждений и с 2025 года сможет перейти к строительству социальной инфраструктуры в плановом порядке – вместе с новыми жилыми домами.

Детское учреждение рассчитано на 12 групп детей. В нём разместятся пищеблок, медкабинет, спальни, игровые комнаты, бассейн, музыкальный и спортивные залы. На территории предусмотрено место для колясок и санок. На территории предусмотрены игровая зона на 4 площадки для ясельных групп, 8 площадок для дошкольных групп и две физкультурные площадки.

Помещения, доступные людям с ограниченными возможностями по слуху и зрению, оборудуются световыми мигающими оповещателями.

Также в Пушкинском районе сегодня открылся филиал детского сада №11. Он рассчитан на 55 мест – на 3 группы детей от 1,5 до 3 лет.

Также в Колпино реконструировали сад для 190 детей.

Фото: pxhere