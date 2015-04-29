В Колпино реконструировали сад для 190 детей

В процессе реконструкции существующее двухэтажное здание 1938 года надстроили еще одним этажом и дополнили трехэтажной пристройкой, где разместился бассейн.

Завершена реконструкция детского сада на 190 мест в Колпино. Детский сад находится на Павловской улице, д. 31, лит. А. Работы выполнены в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству на 2021-2023 гг., сообщил портал "Строительный Петербург".

В процессе реконструкции существующее двухэтажное здание 1938 года надстроили еще одним этажом и дополнили трехэтажной пристройкой, где разместился бассейн.

Новый детский сад рассчитан на 10 групп: две ясельные и восемь дошкольных, каждая из которых оборудована раздевалкой, туалетами, буфетной и спальней. В саду есть спортивный и музыкальный залы, соляная комната, помещения для индивидуальной и групповой работы учителя-логопеда и педагога-психолога.

На территории предусмотрена игровая зона с групповыми площадками (10 штук) и теневыми навесами и две физкультурные площадки.

Ранее на Ленинском проспекте достроили детский сад на 180 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"