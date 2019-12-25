На Ленинском проспекте достроили детский сад на 180 мест

В составе детского сада площадью предусмотрено восемь разновозрастных групп для детей от 1 года до 7 лет.

На Ленинском проспекте, дом 64, корпус 2, строение 1, достроили детский садик на 180 мест. Этот проект реализован в рамках городской Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству, сообщил портал "Строительный Петербург".

В составе детского сада площадью предусмотрено восемь разновозрастных групп для детей от 1 года до 7 лет. Помимо групповых помещений также есть спальни, игровые комнаты, бассейн, раздевальные помещения, оборудованные сушильными шкафами, музыкальный и спортивные залы. Интерьеры с яркой отделкой, а для прогулок и занятий физкультурой рядом с основным зданием обустроены площадки с навесами. Для групп ясельного возраста на 1 этаже организованы отдельные входы с пандусами перед входом.

Для маломобильных групп населения обеспечивается беспрепятственная среда. Перед тремя входами предусмотрены пандусы с поручнями. На второй и третий этажи доступ осуществляется при помощи пассажирского лифта.

По поручению губернатора Александра Беглова в городе реализуется масштабное строительство социальных объектов. По результатам 2023 года в разных районах Северной столицы за счет бюджета и за счет внебюджетных средств будет построено 37 детских садов на 5570 мест.

Ранее на улице Брянцева было завершено строительство детского сада на 110 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"