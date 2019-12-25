На улице Брянцева завершено строительство детского сада на 110 мест

В детском саду помимо групповых помещений также есть спальни, игровые комнаты, бассейн, музыкальный и спортивные залы.

В Калининском районе завершено строительство детского сада на 110 мест. Учреждение находится в муниципальном округе Прометей, на улице Брянцева, дом 13, корпус 2, строение 1. Проект реализован в рамках городской Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству, уточнил портал "Строительный Петербург".

Трехэтажное здание площадью 3 379,5 м2 рассчитано на 110 мест: одна ясельная группа на 18 детей и четыре дошкольные группы наполняемостью по 23 человека.

В детском саду помимо групповых помещений также есть спальни, игровые комнаты, бассейн, музыкальный и спортивные залы. Интерьеры украшены яркими рисунками, а для прогулок и занятий физкультурой рядом с основным зданием обустроены площадки с навесами. Для группы ясельного возраста на 1 этаже организован отдельный вход.

В Петербурге с начала 2023 года введено уже 29 детских садов и три объекта образования, совмещающие функции ДОУ и начальной школы.

В квартале 25-26 Полюстрово построят детский сад на 220 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"