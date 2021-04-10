Комстроем Петербурга совместно с администрацией Калининского района проведены консультации с застройщиком.

В квартале 25-26 Полюстрово построят детский сад на 220 мест. Земельный участок расположен рядом с ЖК "Кирилл и Дарья" и находится в частной собственности ООО "КВС-Юг", сообщил портал "Строительный Петербург".

Комстроем Петербурга совместно с администрацией Калининского района проведены консультации с застройщиком, который выразил готовность рассмотреть варианты смены своего участка на другой, либо строительства детского сада в зачет социальных обязательств перед городом. Это в значительной степени ускорит реализацию проекта.

Учитывая наличие острой потребности мест в детских садах и школах в этом квартале, администрацией района совместно с профильными комитетами продолжается работа по решению данного вопроса. Сергей Петриченко, глава администрации Калининского района

Тем временем в Колпино и Усть-Славянке достроили детские сады на 160 и 220 мест.

Фото: Сергей Петриченко