В Колпино и Усть-Славянке достроили детские сады на 160 и 220 мест

Оба сада обустроены по современным стандартам, включая бассейн, спортивный и концертный залы.

В Петербурге в двух районах построены новые детские сады на 160 и 220 мест. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Детский сад в Невском районе расположен на территории ЖК "Живи! В Рыбацком": Усть-Славянка, Гудиловская улица, дом 6, корпус 2, строение 1. Трехэтажное здание детского сада общей площадью 4600 м2 рассчитано на 160 малышей.

Второй садик в Колпинском районе находится на территории ЖК "Новое Колпино" на улице Севастьянова, дом 28, корпус 3, строение 1. Здесь будет 12 групп, четыре из которых – ясельные. Всего четырехэтажное здание общей площадью 4600 м2 вместит 220 воспитанников.

Оба сада обустроены по современным стандартам, включая бассейн, спортивный и концертный залы. Прилегающая территория поделена на зоны для отдыха, игр и спортивных занятий, где дети смогут активно проводить время на свежем воздухе. Около садов предусмотрены места для колясок и санок.

Ранее петербуржцам показали, как будет выглядеть детский сад на 220 мест на территории Павильона Урицкого.

Фото: портал "Строительный Петербург"