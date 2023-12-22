Строительство детских садов началось на Кубинской улице

Проект планируют сдать в III квартале 2026 года вместе с жилыми домами.

На Кубинской улице началось строительство двух детских садов на 260 мест. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту сегодня, 14 марта.

Учреждения будут находиться на двух первых этажах жилого комплекса. В них создадут все удобства для малышей. В детсадах сделают спортивные залы, игровые комнаты и кабинеты врача. Кроме того, воспитанники смогут отдыхать в соляных комнатах, которые оказывают целебный эффект, аналогичный пребыванию на море.

Территорию около детских садов тоже благоустроят. Там сделают площадки для отдыха с теневыми навесами, а также спортивные и игровые площадки.

Проект планируют сдать в III квартале 2026 года вместе с жилыми домами.

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Фото: Pxhere