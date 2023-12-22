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На Комендантском проспекте построят поликлинику до 2026 года
Сегодня, 14:30
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На Комендантском проспекте построят поликлинику до 2026 года

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Поликлинику должны построить до 1 декабря 2026 года.

В Петербурге откроется новое амбулаторно-поликлиническое учреждение. Поликлиника появится на Комендантском проспекте. На строительство объекта потратят почти 4 млрд рублей. Об свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Поликлинику должны построить до 1 декабря 2026 года. Подготовительные работы стартуют в сентябре 2024 года. Коммуникациями займутся летом 2025 года. 

Подрядчика пока не выбрали. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 марта, итоги по ним будут подведены 2 апреля. Заказчиком проекта является СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции".

Ранее мы писали, что в онкоцентре имени Напалкова открылся новый поликлинический корпус.

Фото: Piter.tv

Теги: комендантский проспект, медицина, поликлиника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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