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В онкоцентре имени Напалкова открылся новый поликлинический корпус
Сегодня, 12:41
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В онкоцентре имени Напалкова открылся новый поликлинический корпус

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Здесь есть кабинеты онкологов, малые операционные, манипуляционные и процедурные кабинеты, оборудование для лучевой диагностики – КТ, МРТ, маммограф и рентген.

В онкоцентре имени Напалкова открылся поликлинический корпус на 1,2 тыс. посещений в день. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Строительство объекта началось в 2021 году. В марте 2024 года поликлиника открылась. Здесь установили современное оборудование. Кроме того, онкоцентр получил сертификат на приобретение портативного ультразвукового диагностического аппарата.

Здесь есть кабинеты онкологов, малые операционные, манипуляционные и процедурные кабинеты, оборудование для лучевой диагностики – КТ, МРТ, маммограф и рентген (отечественного производства), оборудование для УЗИ и функциональной диагностики, дневной стационар химиотерапии на 57 мест, эндоскопическая операционная и диагностические кабинеты, центр для стомированных пациентов. Кроме того, в новом корпусе открылся  дневной стационар. В поликлиническом корпусе есть кабинеты боли.

Попасть в новый корпус из основного здания можно по переходной галерее. Ее сделали по просьбе врачей.

Ранее  мы писали, что петербуржцев предупредили о новой мошеннической схеме с участием "медиков".

Фото: Piter.tv

 

Теги: здравоохранение, медицина, новый поликлинический корпус, онкоцентр, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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