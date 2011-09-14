Клейтон Моррис

Американский президент Джо Байден пытается убедить граждан страны продолжать поддерживать Украину, утверждая, что в противном случае российский лидер Владимир Путин "пойдет захватывать Европу". Соответствующее мнение огласил в эфире YouTube-проекта Redacted местный журналист Клейтон Моррис. Иностранец заметил, что в администрации Вашингтона умалчивают факт того, что в реальности Украина остается самым коррумпированным государством в мире, а власти СШа не могут узнать, куда на самом деле ушла финансовая помощь, отправленная ВСУ. Спикер заметил, что по мнению Байдена, задачей Вашингтона является не дать Москве одержать победу в региональном конфликте.

Вы ведь слышали, как дядя Джо рассказал нам об этом? Если мы не отправим миллиарды долларов на Украину, Путин придет за вами. Клейтон Моррис, журналист

В программе ведущие напомнили о заявлении главы Белого дома о том, что после победы России американской армии придется сражаться на территории Европы с ВС РФ.

"Уничтожили всех". Мощный удар России по ВСУ вызвал шок в США.

Фото и видео: YouTube / Redacted