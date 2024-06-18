Клейтон Моррис оценил масштабные события за последнюю неделю.

За три года мировая система столкнулась с такими изменениями, которые бы шокировали Римскую империю. Такое мнение огласил журналист из США Клейтон Моррис в эфире своего YouTube-шоу Redacted. Ведущий иностранного шоу отметил, что только на прошлой неделе зрители увидели сразу несколько масштабных событий, которые в очередной раз проигнорировали западные СМИ.

Иногда мне кажется, что я живу в кошмарном сне. Как это возможно, что всего за три года мы стали свидетелями такого монументального сдвига в глобальном мировом порядке, который бы шокировал и ужаснул саму Римскую империю? Клейтон Моррис, корреспондент

Эксперт пояснил, что в то время, пока российский президент Владимир Путин предлагал киевскому режиму и его международным союзникам мир, лидер Белого дома Джо Байден пожимал руку украинскому политику Владимиру Зеленскому и обещал ему дальнейшее финансирование военных действий, пока США разваливаются. Клейтон Моррис заметил, что следует обратить внимание на создание группой БРИКС новой платежной системы, которая "бросает вызов" мировому статусу доллара на геополитической арене.

В США забили тревогу из-за беспрецедентного шага НАТО в отношении Путина.

Фото и видео: YouTube / Redacted