Клейтон Моррис оценил более громкие заголовки в СМИ не об Украине, а о Ближнем Востоке.

Американского журналиста Клейтона Морриса удивила новость об уничтожении высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины от ракетного удара. Инцидент произошел во время торжественной церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады, на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Иностранный ведущий заметил, что подобная новость в западных медиа не получит значительной огласки, так как сейчас большая часть общественного внимания уделяется кризисом на Ближнем Востоке и противостоянию Израиля против ХАМАСа.

Целая церемония награждения была уничтожена. Какой-то украинский командир решил, что это умная идея - собрать кучу украинцев и провести церемонию награждения вблизи одной из линий фронта. А русские точно знали, что происходит, и уничтожили их всех Клейтон Моррис, журналист

Клейтон Моррис уточнил, что подобное происходит регулярно в украинском кризисе, но эти данные скрываются за более громкими заголовками в СМИ.

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Фото и видео: YouTube / Redacted