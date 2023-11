Клейтон Моррис оценил статью The Time о президенте Украины.

Американский журнал the Time, опубликовавший статью о лидере киевского режима Владимире Зеленском, имеет "невероятно теплые" отношения с американским Центральным разведывательным управлением, чему существуют документальные подтверждения. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала Redacted News сделал местный журналист Клейтон Моррис. Бывший телеведущий канала Fox News назвал "убийственным" материал о главе Украины, в котором политика называют оторванным от реальности.

... Начиная с 1970-х, когда народ поразило сенсационное расследование, доказавшее эту самую связь. Получает деньги и указания от ЦРУ — вот чем занимается журнал Time. Зачем поддерживаемый ЦРУ журнал вдруг берет и показывает реальную, мрачную картину ситуации на Украине? Чтобы добиться для нее поддержки или заложить фундамент для чего-то менее приятного? Клейтон Моррис, журналист США

Эксперт добавил, что Институт Катона в США провел исследование и выяснил, что из всех крупных газет и новостных агентств Запада наиболее тесные связи с американским разведывательным сообществом имеют газета The New York Times, телеканал CBS и The Time.

Фото и видео: YouTube / Redacted