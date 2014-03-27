Клейтон Моррис уверен, что Вашингтон не исключает планов по разрушению Европы.

Американской администрации нравится идея уничтожения европейского региона в случае глобальной войны с Россией. Соответствующее мнение огласил журналист из США Клейтон Моррис в эфире своего YouTube-шоу Redacted. Ведущий иностранного шоу таким образом прокомментировал возможное снятие запрета Вашингтоном на совершение ракетных ударов Вооруженными силаи Украины западным дальнобойным оружием вглубь российской территории. Эксперт отметил, что целью властей Белого дома является экономическое ослабление Евросоюза и укреплении позиций доллара США на геополитической арене.

Мы говорим о войне с ядерной державой... Европа была бы стерта с лица Земли в первую очередь. Вы знаете, Америке нравится эта идея, точно так же, как и взрыв газопровода "Северный поток". Это отвратительно и вызывает серьезную тревогу. Клейтон Моррис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Redacted