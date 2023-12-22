Дуров заявил об угрозах Telegram от представителей обеих главных политических партий США

Бизнесмен рассказал о ситуации, которая возникла в связи с массовыми беспорядками около Капитолия.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, что после штурма Капитолия 6 января 2021 года получал угрозы от представителей как Демократической, так и Республиканской партии США. Бизнесмен вспомнил "забавную историю". Речь идет о том, что члены Демократической партии отправили руководству соцсети письмо о необходимости предоставить и данные пользователей, в противном случае речь будет идти о нарушении Конституции США. Спустя две недели Республиканцы написали другое письмо, в котором указали на то, что если Telegram выполнит требование Демократов, то этим самым действием также нарушит Конституцию США.

Мы проконсультировались с нашими адвокатами, и они посоветовали нам это проигнорировать, хоть письмо и казалось очень серьезным и в нем говорилось, что неподчинение запросу станет нарушением Конституции США. Павел Дуров, бизнесмен

Павел Дуров отметил, что таким образом, в Telegram получили два письма, из которых следовало факт того, что что бы руководители мессенджера не сделали, это все равно в любом случае станет нарушением Конституции США.

Дуров заявил, что не верит в безопасность американских платформ.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson