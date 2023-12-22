Дуров заявил, что не верит в безопасность американских платформ

Бизнесмен оценил слежку спецслужб за пользователями соцсетей.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, что он лично не верит в безопасность платформ, разработанных на территории США. Россиянин отметил, что хотя это может прозвучать и смешно, но он по умолчанию предполагает, что те устройства, которыми он пользуется, могут быть взломаны хакерами. Сам ведущий программы отметил, что в США шпионаж со стороны спецслужб и властей оправдывается безопасностью. Иностранец заметил, что обычно люди думают о том, что безопасность представляет из себя конфиденциальность данных и право не подвергаться слежке. Однако местное правительство описывает слежку за пользователями в интернете как безопасность.

Да, потому что вы все равно будете использовать iPhone или телефон Android. И теперь, после испытанного в США, я очень мало верю в платформы, разработанные в США, с точки зрения безопасности. Павел Дуров, бизнесмен

Дуров заявил, что поддерживает инновации Маска в X.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson