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Вашингтон озвучил условие для сотрудничества американских компаний с Huawei

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Министерство торговли США заявило, что Америка не намерена терять лидерство в развитии мировой инновации.

Вашингтон озвучил условие для сотрудничества американских компаний с Huawei. Об этом сообщает Reuters.

В Вашингтоне готовы снять запрет на сотрудничество с китайской Huawei. Министр торговли Уилбур Росс отметил, что ведомство настроено на превращение американских стандартов в общемировые. Это делается ради национальной безопасности и внешнеполитических интересов. Участие Соединенных Штатов в разработке этих стандартов повлияет на дальнейшее будущее беспилотных автомобилей и других современных технологий.

Буквально недавно компания Huawei попала под удар со стороны американских властей. Они запретили иностранным компаниям сотрудничать с ней.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Жириновский предложил разделить США на две части.

Видео: Youtube/Huawei Russia

Теги: huawei, министерство торговли сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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