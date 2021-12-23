Huawei представила планшет MatePad Pro 11

Модель выйдет на рынок Китая в двух вариантах.

Компания Huawei представила новый планшет Huawei MatePad Pro 11.

Модель оснащена AMOLED-экраном диагональю 11 дюймов с частотой обновления картинки 120 Гц. Она совместима с Huawei M-Pencil второго поколения. Работу устройства поддерживает процессор Qualcomm Snapdragon 888.

Основная камера состоит из двух объективов на 13 и 8 Мп с возможность записывать видео в 4K-формате. Фронтальная камера делает снимки разрешением 16 Мп.

MatePad Pro 11 будет доступен на рынке Китая в двух вариантах: 8/128 ГБ (3499 юаней) и 8/256 ГБ (3999 юаней).

Ранее стало известно, что Huawei закрыла 4 торговые точки в России из 19.

Видео: YouTube / Huawei Mobile