Модель выйдет на рынок по цене от 330 долларов.

Компания Lenovo представила игровой планшет Legion Y700. Модель оснащена дисплеем с диагональю 8,8 дюйма и частотой обновления картинки 144 Гц.

За работу устройства отвечает микропроцессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Основная камера состоит из датчика на 13 Мп. Фронтальная камера делает снимки разрешением 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 6500 мАч.

Планшет выйдет на рынок в нескольких комплектациях. Дешевая версия на 12/256 ГБ обойдется в 330 долларов. Самая дорогая версия гаджета на 16/512 ГБ оценивается в 390 долларов.

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Видео: YouTube / Sparrow News