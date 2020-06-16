Депутат уверен, что Соединенные Штаты не смогут решить расовый конфликт.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил разделить США на две части. Об этом он заявил в своём Telegram.

Политик считает, что целесообразно передать чернокожим два-три штата, где они смогут спокойно жить. Жириновский заявил, что там они смогут иметь своих врачей, полицию и преподавателей. По мнению депутата, это позволит избежать столкновения с белыми.

Жириновский уверен, что желающим переехать в Африку чернокожим американцам, нужно помочь мигрировать. Он добавил, что для афроамериканцев это будет возвращением на историческую родину.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что "Газпром" начал демонтаж трубопровода для транзита через Украину.

Видео: Youtube/Hang Loose Recluse