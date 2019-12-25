Макогон отметил, что российский холдинг хочет исключить любую возможность транзита газа через Украину в будущем.

"Газпром" начал демонтаж трубопровода для транзита через Украину. Об этом пишет издание OilPoint со ссылкой на Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергея Макогона.

Оператор ГТС Украины подчеркнул, что действия российской компании являются проблемой для страны. Однако, украинские власти никак не могут повлиять на данное стечение обстоятельств. По мнению Магонона, Россия достроит "Северный поток -2", а ГТС Украины останется полностью без транзита. В таком случае придется рассчитывать на внутренние поставки, добычу и импорт ресурсов.

На Украине считают, что "Газпром" выступает категорически против того, чтобы продавать газ на границе. Именно поэтому специалисты сейчас демонтируют трубопровод.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Борис Джонсон попросил не заниматься переписыванием истории.