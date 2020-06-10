  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:40
245
matveyvn
Код вставки плеера

Лукашенко пообещал не допустить переворота в Белоруссии

0 0

А Майдана - тем более.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить переворота в Белоруссии. Заявление он сделал на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам.

Лукашенко, говоря о обстановке в стране, заверил, что "в нужное время и в нужном месте власти приведут всех в чувство".

Переворота в стране не будет. Майдана - тем более.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее в МИД РФ рассказали, когда будет открыта граница с Белоруссией.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: белоруссия, госпереворот, лукашенко, политика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии