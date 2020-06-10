А Майдана - тем более.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить переворота в Белоруссии. Заявление он сделал на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам.

Лукашенко, говоря о обстановке в стране, заверил, что "в нужное время и в нужном месте власти приведут всех в чувство".

Переворота в стране не будет. Майдана - тем более. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее в МИД РФ рассказали, когда будет открыта граница с Белоруссией.

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