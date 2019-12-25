Глава страны охарактеризовал ситуацию с экономикой.

Александр Лукашенко охарактеризовал ситуацию в Белоруссии словами "жить можно". Об этом рассказали журналисты из БЕЛТА со ссылкой на слова главы республики. Политик отметил, что в стране существуют возможности для развития в экономической сфере. Сейчас он считает основным условием снятие ограничений, которые другие государства ввели из-за пандемии коронавируса. Лукашенко напомнил, что экономика Белоруссии ориентирована на экспорт товаров и услуг. Глава Белоруссии также призвал не бояться роста цен на углеводороды.

Слава богу, и нефти хватает в мире — бери не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер страны отметил, что Всемирный банк "то ли кто-то еще" готов выделить финансовую поддержку в размере 300 млн долларов для Белоруссии.

Газпром может перекрыть поставки газа в Белоруссию с 1 июля.