Торжественный парад, посвященный Дню Победы запланирован на 24 июня.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву на парад Победы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе онлайн-конференции.

Руденко подчеркнул, что в Кремле ждут президента Белоруссии. Также Россия получила подтверждение визита на торжественное мероприятие в том числе от Молдавии, Казахстана, Туркмении, Сербии, Таджикистана, Хорватии, Южной Осетии и Абхазии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что остальные лидеры ответят "со дня на день".

Напомним, что торжественное мероприятие перенесли из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. Президент России Владимир Путин назначил новую дату парада на Красной площади – 24 июня. Эта дата выбрана не случайно. 24 июня 1945 года на Красной площади состоялся первый парад Победы. В нем приняли участие маршал Константин Рокоссовский и маршал Советского Союза Георгий Жуков.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что соперник Лукашенко заявил, что продолжит борьбу за пост президента.

Видео: kremlin.ru