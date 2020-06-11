Соперник Лукашенко заявил, что продолжит борьбу за пост президента

В рамках прямого эфира претендент на пост президента прокомментировал обыски в своем бывшем офисе и заявил, что сметет остатки старого режима.

Соперник Лукашенко на президентских выборах Виктор Бабарико заявил, что продолжит борьбу за пост президента. Об этом он заявил во время стрима на своём YouTube-канале.

Бабарико оценил действия белорусских властей. Он считает, что они поступают цинично, так как эти рейды направлены не против него самого, а против людей, с которыми он работал. Соперник Лукашенко подчеркнул, что у них не получится найти компромата. По словам кандидата в президенты, действия властей транслируют гражданам то, что они намерены использовать любые средства для недопущения в Белоруссии честных выборов. Он заявил, что правильным ответом на действия властей будет "продолжение нашей борьбы".

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоятся президентские выборы. Инициативные группы должны собрать минимум 100 тыс. подписей граждан. В предвыборной кампании участвуют 14 кандидатов.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Вашингтоне оценили информацию о тайном выводе войск из ФРГ.

Видео: Youtube/Виктор Бабарико