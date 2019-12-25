Политик прокомментировал желание оппозиции устроить "майдан" перед выборами президента в Белоруссии.

Александр Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии майдана. Об этом сообщили журналисты из БЕЛТА со ссылкой на слова политика. Они рассказали, что глава республики сделал соответствующее заявление во время рабочей встречи с главой Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком.

Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Белоруссии не будет Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик рассказал, что КГБ является для Белоруссии "основой основ". Он добавил, что ему как лидеру страны принадлежит ведущая роль в защите независимости республики. Лукашенко считает, что отдельные личности попытаются перед выборами президента или в день голосования провести "майданчик".

Лукашенко порассуждал о дующих на Белоруссию ветрах.