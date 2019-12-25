Глава страны заметил, что Минск может бороться даже с "ураганами".

Александр Лукашенко порассуждал о дующих на Белоруссию ветрах. Об этом сообщили журналисты БЕЛТА со ссылкой на выступление президента республики во время встречи с главой Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком

Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик напомнил, что за всю историю белорусского и советского государства "ветры всегда дули с разных сторон". Лукашенко отметил, что сейчас Минск научился бороться с "ураганами". Ранее это было не под силу стране, поэтому, по словам лидера республики, не существовало суверенного и независимого государства.

"Газпром" выставил Белоруссии счёт за газ.